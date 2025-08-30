¶µ²ñ¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤Õ¤¿¤ê¡£Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÀÉã¤È¤½¤ÎÌ¼¤ËÎ¹¤ÎÌÜÅª¤òÏÃ¤¹¤È¡Ä¡¿¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸± Í¦¼Ô¥¢¥Ð¥ó¤È¹ö±ê¤ÎËâ²¦¦
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸± Í¦¼Ô¥¢¥Ð¥ó¤È¹ö±ê¤ÎËâ²¦¡Ù¡Ê»°¾òÎ¦¡§¸¶ºî¡¢¼ÇÅÄÍ¥ºî¡§Ì¡²è/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡¡¥«¡¼¥ë²¦¹ñ¤Îµ³»ÎÃÄ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¢¥Ð¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¶²ÉÝ¤Ç»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤àËâ²¦¥Ï¥É¥é¡¼¤Î¿¯Î¬¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃÄÄ¹¡¦¥í¥«¤È¤È¤â¤Ë¹¹¤Ê¤ëÎÏ¤òµá¤á¤ÆÎ¹Î©¤Ä¡£1989Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¤·°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥À¥¤¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ëÍ¦¼Ô¡¦¥¢¥Ð¥ó¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÄ©¤ó¤ÀºÇ½é¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¯¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È ¥À¥¤¤ÎÂçËÁ¸± Í¦¼Ô¥¢¥Ð¥ó¤È¹ö±ê¤ÎËâ²¦¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
©»°¾òÎ¦¡¢¼ÇÅÄÍ¥ºî¡¿½¸±Ñ¼Ò
©SQUARE ENIX CO., LTD.
©»°¾òÎ¦¡¢¼ÇÅÄÍ¥ºî¡¿½¸±Ñ¼Ò
©SQUARE ENIX CO., LTD.
