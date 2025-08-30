大ブレイク中の女子レスラー3人が集結。「パワー系、空中殺法、打撃系」と異なる個性が合体した“女子プロレス版アヴェンジャーズ”に、ファンからは「なんて完璧なチームだ」と歓声が上がった。

【映像】タックル、裏拳、空中殺法…美女トリオの“超絶連携プレー”

WWEの第3ブランドNXTは8月26日（米国現地時間）放送回で、人気急上昇中の女子スーパースター、ローラ・ヴァイス、ソル・ルカ、ザリアのトリオが登場。NXT女子王者を擁するヒール軍団“フェイタル・インフルエンス”（ジェイシー・ジェーン、ファロン・ヘンリー、ジャズミン・ニックス）との6人タッグ戦で圧巻の連携を見せ、話題を集めている。

ソル・ルカがジェイシーをリング下に引きずり下ろすと、間髪入れずザリアがスピアーで粉砕。リング内ではファロンとジャズミンの同士討ちを誘い、素早くリングへ戻ったソルが空中で一回転して放つアクロバティックな大技“ソル・スナッチャー”でファロンを沈める。背後では元MMAファイターのローラがバックハンド・ブローを炸裂させ、最後はジャズミンをフォールし見事勝利を収めた。

ファンの反応も熱狂的で、「これが彼女たちのやり方だ！ 大勝利だ！」と興奮を隠さない声や、「ソル・スナッチャーはWWEで一番好きなフィニッシャー」「パワーハウス、ハイフライヤー、ストライカー…なんて完璧なチームだ」と、3人の異なる個性を称えるコメントが相次いだ。

このタッグ戦はベビーとヒールの抗争が軸となっており、パートナー同士もライバル関係にある緊張感あふれる一戦だったが、試合後はローラを2人が祝福。彼女のトレードマークである“腰振りダンス”に参加するなど、終始和やかな雰囲気で締めくくられた。

