「当番がない」は間違い？地域のスポ少親は“ボランティアばかり”…ママ友内で疎外感があってつらい【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは、子どもが入りたいと言ったスポ少に「当番もないから」と軽い気持ちで入会を決めました。しかし実際は中でボランティアで働いてくれている親がいると知り、自分は何もしていないことから気まずい思いをしています。どのスポ少もこういうものなのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。
当番がないから気楽だと入ったスポ少でしたが、実際は中でボランティアで働いてくれている人がいるとわかり、気まずいと感じている投稿者ママ。
こちらの回答をくれたママは、まだお子さんがスポ少に入っているわけではないそう。しかし見学に行っただけでも、断りづらい雰囲気を感じたそうで入会を迷っているようです。
いくら当番のないスポ少とはいえ、遠征の際に車を出したり、その車を割り振ったりと見えない仕事があるようです。子どもがスポーツをがんばる分、親もサポートに徹する覚悟が必要なのかも。
「親の負担が少ないから」と入会を決めたスポ少だったのに…
スポ少に入らなければ良かった…💦
子供は楽しんでいるし辞めたくないと言っているので辞められませんが…
なんとなくアウェイ感があります。当番などはなくて親の負担がほぼないと言っていたので、そういうのが無いならと思って入ったのですが、やはりボランティアで動いてくれている方と結構いるので、そういうのが苦手な私にはいつかやらなければいけないのか、何もやらない奴だと思われているのでは…と思うとしんどいです…。
ママ友も数人いますがそれなりに動いています…。
正直スポーツも興味ないし、スポーツの話で盛り上がっている中にも入っていけません。そして周りからはただ預けて楽している家庭だと思われていると思います🫠
試合とかも正直しんどいです。
同じように思いながら頑張っている方いますか？😢
出典：
qa.mamari.jp
当番がないから気楽だと入ったスポ少でしたが、実際は中でボランティアで働いてくれている人がいるとわかり、気まずいと感じている投稿者ママ。
そのスポーツのこともあまりわからない分、自ら進んで動くこともできず、何もしていない自分にもしんどいようです。
まだスポ少に入っていないが、体験に行ったママからの回答
この投稿に対し、1人のママが寄せてくれた回答をご紹介します。
体験行っただけだけど断りづらい
うちはまだ入ってませんが、子どもが入りたいと言っていて、体験に行きました…うちも当番ないですが、やっぱり当番なくてもいろいろあるんですかね💦😢
私もスポーツの話全く興味ないです、ルールも全然知らないし、未就学児の下の子もいるので送迎すらいけなさそうな感じで、保護者とほとんど会えなさそう。入団したら何もやらない奴になりますが、体験行ってなんか断りづらい雰囲気もあります😇
質問の答えになってなくすみません💦
出典：
qa.mamari.jp
こちらの回答をくれたママは、まだお子さんがスポ少に入っているわけではないそう。しかし見学に行っただけでも、断りづらい雰囲気を感じたそうで入会を迷っているようです。
当番がないとはいえ、実際は親の出番がいくらかあるものなのでしょうか。
親もある程度の覚悟が必要
いくら当番のないスポ少とはいえ、遠征の際に車を出したり、その車を割り振ったりと見えない仕事があるようです。子どもがスポーツをがんばる分、親もサポートに徹する覚悟が必要なのかも。
入団する前に、家族の中でその対応ができそうか話し合っておくようにするといいですね。
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）