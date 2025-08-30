LINEの通知が、もはや恐怖。しつこいママ友からの“予定確認”攻撃がツライ【ママリ】

保育園のママ友からお誘いが…

しつこいママさんの返事がめんどくさいです😨



ランチなどの誘いが1年近くかなりしつこくて今月も2回程LINEがきて、きのうも『来月シフト出ましたか？どうですか？』ときてたのでわざと夜中に返事をして『夜分失礼します。はい！来月も忙しくなりそうです🙇‍♀️』と返しました。



先ほど『そうなんですか…😢』ときてました。



もうめんどくさいです。こんな返事きたらこっちも

優しい言葉かけなきゃいけない気がしてノイローゼに

なりそうです🤯🤯



朝も保育園で、そのママさんが居ても会わないように車の中で待機したりもう疲れてしまいました💦そのママさんは、特に用が無いのに保育園に15分くらい滞在してるときがあります。



もう無視で良いでしょうか？それとも一言返した方が

無難でしょうか？ 出典：

qa.mamari.jp

ママ友との付き合い方に悩むこともありますよね。この記事では、同じ保育園のママからお誘いを受け続けて困っているといった投稿を紹介します。1年近くも同じ保育園のママ友からランチに誘われているという投稿者さん。来月のシフトを聞かれることが苦痛で…。

普段あまり交流する機会がないママからお誘いがあると、初めはうれしいかもしれませんがしつこく誘われるとさすがに困りますよね。しかも仕事のシフトまで聞かれては逃げ場がなくなります。



顔を合わせるのも気まずくなりますし、保育園に行くだけでも疲れてしまうのはちょっとつらいですね。

あまりにもしつこすぎるお誘いにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

シフト聞いてくるの普通に嫌ですね😩💦

私は友達にもシフトどう？とか連絡できないタイプなのでかなり苦手ですそういう人🥲



私なら

行ける時は自分から連絡しますね

と言って連絡しないかな、、😂 出典：

qa.mamari.jp

そこまでしつこいとネットビジネスとかに誘いたいのかな？とか思っちゃいます（笑） 出典：

qa.mamari.jp

ひぇー😵‍💫なんてめんどくさいママさんなんでしょうか…。毎日を充実させようと必死なんじゃないですか😅？この先別に付き合わなくても良いと思っているのなら、もう無視で良くないですか😅？ 出典：

qa.mamari.jp

そのママも、どうしても投稿者さんとランチに行きたいのかもしれませんが、1年近く誘ってもいい返事がもらえないのであれば一度諦めたほうがいいですよね。子どものためにも波風が立たないよう接してきたという投稿者さんですが、はっきり言ってしまうか、返事をしないという選択をするのもいいかもしれません。



ママ友との付き合い方は難しいですが、相手との距離の取り方は慎重にしたいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）