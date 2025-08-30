日本百名湯で行ってみたい「熊本県の温泉」ランキング！ 2位「地獄温泉（熊本県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女205人を対象に「日本百名湯」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「熊本県の温泉」を紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「テレビで見て一度は行きたいと思ったから」（20代女性／大阪府）、「地獄というワードが気になるから」（40代男性／鹿児島県）、「地獄の景色が面白い。幼少期に行ったが、強い硫黄の匂い共に記憶に残っている。また温泉地の歴史も面白い」（40代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「高級旅館が多く、温泉に合わせて非日常感を味わえそうだから」（40代女性／埼玉県）、「1度行きましたが、お肌がスベスベになって驚きました。もう一度行きたいです」（20代女性／愛知県）、「学生時代の友人がデートで行って良かったと聞いています。どんなところなのか試しに行ってみたくなりました」（50代女性／群馬県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：地獄温泉（熊本県）／79票2位は「地獄温泉（熊本県）」でした。阿蘇の山中に湧く地獄温泉は、自然湧出の濁り湯が特徴で、まるで秘境のような雰囲気を味わえる名湯です。湯けむりに包まれた露天風呂や素朴な宿が並び、静かな癒しを求める旅行者に人気。地熱の力を感じながら、身体の芯から温まる湯浴みが楽しめます。
1位：黒川温泉（熊本県）／104票1位は「黒川温泉（熊本県）」でした。熊本県阿蘇郡南小国町に位置する黒川温泉は、山あいにひっそりと広がる情緒豊かな温泉地。30軒ほどの宿がそれぞれ異なる源泉を持ち、入湯手形で湯めぐりが楽しめる仕組みも好評です。木造の建物や石畳の温泉街の景観が保たれており、和の趣を感じながら滞在できるのが魅力です。
