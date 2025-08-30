チアリーディングのジャパンカップ日本選手権は大会第３日となる３０日、東京・代々木第一体育館で自由演技競技ディビジョン１高校の部の準決勝が行われ、激しい上位争いが繰り広げられた。大会６連覇を狙う箕面自由学園（大阪）がノーミスの演技で２６９・０（３００点満点）を出した。トップの選手が３回転しながら３層に乗るトリプルを２本成功、華麗な技を次々と出し会場を沸かせた。

箕面自由学園の野田一江監督は決勝に向けて「会場の皆様にチアリーディングの魅力を伝えたい。代々木を世界一の空間にします」と意気込んだ。

１月の全日本高校選手権を制した梅花高（大阪）もトリプル２本に加えてオリジナル技を披露し、ノーミスで２５８・０点。昨年準優勝の如水館（広島）は１６人のメンバーにメンズ（男子）３人を起用し、パワフルな構成とトリプル３本で２５５・５点。関東選手権優勝の目白研心（東京）は２４３・５点で優勝への望みをつないだ。

最終日となる３１日に決勝が行われる。

【ディビジョン１高校の部・決勝進出校】

箕面自由学園、梅花高、如水館、目白研心、千葉明徳、愛工大名電、横浜女学院、東京高、福岡大大濠、福岡工大城東、広尾学園、広島県瀬戸内高