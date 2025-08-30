千原ジュニア、第3子誕生を報告「千原三兄弟！」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが30日、自身のインスタグラムを更新し、第3子が誕生したことを報告した。
【写真】千原ジュニア、第3子の小さな足
ジュニアは「2025年夏、第三子が誕生しました！ 千原三兄弟！ よろしくです！」と喜びのコメントを投稿。あわせて新生児の小さな足を写した写真を公開した。
投稿を見たファンからは「おめでとうございます！」「より賑やかになりますね」「可愛い足」といった祝福コメントが相次いで寄せられた。
ジュニアは2015年に一般女性と結婚。2017年に第1子、2021年に第2子が誕生しており、今回で3児の父となった。
引用：「千原ジュニア」インスタグラム（＠chihara_jr）
