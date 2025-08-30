秋限定♡N.Y.C.SANDから香ばしいスイートポテトキャラメルサンド登場

秋の味覚をぎゅっと閉じ込めたスイーツが、N.Y.C.SANDから期間限定で登場します。さつま芋の甘みと香ばしさを生かした「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」は、とろけるキャラメルとミルクチョコレート、そしてバター香るクッキーが三位一体となった贅沢な一品。ハロウィン仕様の限定パッケージやギフトにぴったりなボックスまで、多彩なラインナップで展開されます。

N.Y.スイートポテトキャラメルサンドの魅力

さつま芋のパウダーとペーストを丁寧に混ぜ合わせ、バターと生クリームで炊き上げたキャラメルをミルクチョコレートで包み、さらに香ばしいバタークッキーでサンドした「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」。

焼き色の香ばしさとほっくりとした甘み、そこにバターや生クリームのコクが重なり、濃厚ながらも上品な余韻が楽しめます。

価格は8個入2,160円（税込）。販売期間は2025年9月2日～10月31日頃まで、大丸東京店とそごう横浜店で取り扱い予定です。

ハロウィン限定＆ギフトボックスも登場

ハロウィン気分を盛り上げる「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド ハロウィンパッケージ」も要チェック。2個入540円（税込）で、大丸東京店は10月17日～31日、そごう横浜店は10月1日～31日に登場予定です。

さらに、N.Y.C.S.ギフトボックスもラインナップ。18個入4,212円、27個入6,264円（税込）で、さまざまなフレーバーを詰め合わせました。

そごう横浜店限定では、10個入2,592円（税込）のスペシャルボックスも販売されます。すべて期間限定で、在庫がなくなり次第終了です。

秋のご褒美や贈り物にぴったり♡

秋らしいさつま芋の風味を堪能できる「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」は、自分へのご褒美にはもちろん、手土産やギフトにも最適。

濃厚で上品な味わいは、大切な人とのティータイムを華やかに演出してくれます。

ハロウィン限定パッケージや多彩なギフトボックスと合わせて、この秋だけの特別な味わいを楽しんでみてくださいね♪