サッカー女子日本代表・なでしこジャパンのメンバーとして2011年の女子W杯初優勝に貢献した鮫島彩さん（38）が30日までに自身のインスタグラムを更新。澤穂希さん（46）を始め、元なでしこ代表メンバーが自宅を訪れた際のショットを公開した。

昨年5月に現役引退を発表し、今年6月に結婚と第1子出産を電撃報告した鮫島さん。この日は「澤さんが会いに来てくれました」とベビーを抱っこする澤さんとの3ショットを投稿し、「産前からいろいろと相談に乗ってもらい、私の怒涛の質問攻めにもいつも丁寧に応えてくれていた澤さん たくさん抱っこ＆遊んでもらい、最終的には寝かしつけまで！親子ともどもとっても贅沢な時間を過ごさせてもらいました」とママとしても大先輩の“レジェンド”に感謝した。

「他にも、なでしこの愉快な仲間たちが次々と来てくれました みんな忙しい中、時間を作って遥々会いに来てくれたことに心から感謝！」と川澄奈穂美が赤ちゃんを抱っこする姿や熊谷紗希や阪口夢穂さんらとテーブルを囲むショットも公開。

「一緒に闘ってきた戦友はやっぱり一生物だ たくさんの“叔母”ができたみたいで、心強い」と仲間たちとの絆を明かした。

フォロワーからは「みんなのお顔も優しくて、こちらも幸せな気持ちになります」「ゴージャスなメンツですね」「皆さんにも愛されて、小鮫も幸せ者ですね」などのコメントが届いている。