44Ç¯Á°¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤«¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Î2Âò¤òÌä¤ï¤ì¡Ä
¡¡Ì¡²è²ÈŽ¥¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£·àÃæ¤Ç¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï°ã¤¦ºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬SNS¤ÇàÈëÂ¢á»×¤¤½Ð¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î½©»³¶ñµÁ(¤¢¤¤ä¤ÞŽ¥¤°¤®)¤µ¤ó¡£29ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë³¨ËÜ¤ä±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡ÖËÍ¤¬Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿1981Ç¯8·î4Æü¤ËÍ§¤À¤Á¤È½ÂÃ«¤ÎÅìµÞÉ´²ßÅ¹ËÜÅ¹¡Ø¥Þ¥ó¥¬ÇîÍ÷²ñ'81¡ÙÄÌ¾Î¡Ø¤Þ¤ó¤Ñ¤¯¡Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌ¡²è²È¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¿§»æ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤«¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Î¤É¤Ã¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ÎÆóÂò¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤ò°é¤Æ¤¿¸¤¤Î¥à¥¯¥à¥¯¿Æ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤ä¥Þ¥ó¥¬ÇîÍ÷²ñ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï³¨ËÜ¤Ê¤Î¤Ë°Å¤¯¤Æ¿É¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¡¢44Ç¯´Ö¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÎÞÁ£¥¦¥ë¥¦¥ë²ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿§»æ¡¢ÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ®½Å¤Ê¿§»æ¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡¡ÇîÍ÷²ñ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î¿§»æ¤â¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡£¤¤¤¤ÏÃ¤À¤è¤Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¢³¨ËÜ¸«¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£