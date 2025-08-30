ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」は30日、予選4日目が終了。31日、5日目の10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが決定した。

好レースで予選ラストを締めくくった。石渡翔一郎（22＝東京）は、2Rを3コースから捲り差して快勝。得点率を6.67に上げて、準優勝戦進出一番乗りを決めた。レース後は「予選を突破できて良かった。ひと安心ですね」と、安堵（あんど）感を漂わせていた

今節はエンジンの上下差が激しい。コンビを組む43号機は低調機シリーズだった前節（20〜24日、一般戦）に河村了が優勝戦に進出（4着）しているものの、2連対率は33％（前検日時点）と高くない。

それでも「伸びを中心に良くて、出足の方もいい。上位の足は凄いけれど、その少し下くらい。中堅上位は絶対にあります」と、エンジンの連対率を上回るパワーを引き出せている。

以前に「多摩川は東京の3場で一番得意」と話していたが、前回6月14〜19日のイースタンヤングでは節間で2着1本のみ。大敗が多く、大苦戦を強いられた。

「あの時は相当厳しかった。今回優出してギリギリ取り返せるくらいだと思うので、優勝戦に乗りたいですね」と、ベスト6入りへモチベーションは相当に高い。

準優勝戦は12R4号艇になった（前半の一般戦は6R3号艇）。多摩川初の優勝戦進出へ、闘志あふれる攻めを繰り出す。