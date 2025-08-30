世界的に知られるアクションスター、ジャッキー・チェン（７１）が３０日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で出演映画「ベスト・キッド：レジェンズ」（ジョナサン・エントウィッスル監督）の舞台あいさつを行った。

「き・きのう？ きのう、きのう？（一昨日の意味）から日本です」とジャッキー。公開初日の２９日とこの日の両日で、驚異の計１１回もの舞台あいさつを行い、ハリウッドスター級では２日間で最多を記録した。公開初日に舞台挨拶で登壇するのは３０年ぶりだったという。日本を愛し、サービス精神旺盛で知られるだけに、この日も疲れた様子を見せず、テンション全開だった。

「この道に入って６４年目に入った。自作にコメディーがあっても下ネタがないのは、全世界の子どもたちに見てほしいから。尊敬する人はチャップリン、黒澤（明）さんなどたくさん。全世界にファンがいるから、ここまでやって来られた」と感謝。客席は長年のファンと思われる層が大半を占め、多くが興奮し、大喜びだった。

ジャッキーはそっくりのタレント・ジャッキーちゃん（５０）を相手にカンフーの動きで記念の手形を取った。昭和、平成、令和と定期的に取ってきており、「次の手形は２０年後だね」と笑顔を見せた。

同作は日本では第１作が１９８５年に公開された人気シリーズの最新作。ジャッキーは２０１０年に公開されたリメイク作品で、ウィル・スミスの息子ジェイデン・スミスが演じた主人公にカンフーを教える師匠を演じた。今作では身内の不幸が原因でショックで立ち直れない中、北京から米ニューヨークに引っ越した弟子の高校生の元に赴き、シリーズ１〜３作の主人公・ダニエル（ラルフ・マッチオ）と共に弟子を再び鍛え上げる姿が描かれる。