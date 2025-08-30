サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が30日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。現役時代に調子に乗りすぎて、所属クラブの幹部たちからこっぴどく怒られた経験があると語った。

この日は「何があっても落ち込まないハイテンションアスリート集結」と題し、集まったメンバーが現役時代のエピソードを披露した。

槙野氏は「調子に乗りすぎて怒られた」エピソードとして「移籍の契約交渉のタイミングってシビアで…」とトークを展開。

契約がまとまる直前の段階で行われた試合で大活躍し、試合後のヒーローインタビューに呼ばれたという槙野氏。その時点ではまだクラブと金銭的な折り合いがついていなかったが、「インタビューで来年どうするんですか？って聞かれた時に来年残ります！って宣言しちゃった」。これにはファン、サポーターも大盛り上がりだったというが、クラブ幹部は「勝手に言いやがって」と大激怒したという。

試合後に「偉い人たちがずらっと並んだ部屋に呼ばれて“何を言ってくれてるんだ”“あなたを獲得する金額は誰が用意するのか”って。すみません。テンション上がりまして（と謝った）」と振り返り、「結果的にはチームが買い取ってくれた」とまとめていた。