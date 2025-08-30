¡ÖÁ°Àá¤ÎÈ¿¾Ê¤¬Á´Á³¡¢³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤â½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¢ª¥É¥í¡¼·èÃå¡£J£²¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤¬£³ÀïÌ¤¾¡Íø¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Á°Àá¤ÎÄ»À´Àï¤Ï¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿90¡Ü£·Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡J£²¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¤Ï£¸·î30Æü¡¢J£²Âè28Àá¤Ç»³¸ý¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£30Ê¬¤ËÂç¿¹½íÀ¸¤Î£²ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£52Ê¬¤ËÍÅÄÎÇ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢£²Ê¬¸å¤Ë¥¨¡¼¥¹ÅÏîµ¿·ÂÀ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢90Ê¬¤ËºÆ¤Ó¡¢ÍÅÄ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¡¢£²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿å¸Í¤Î¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤¬²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Àá¤ÎÈ¿¾Ê¤¬Á´Á³¡¢³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Æü¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°È¾¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¸åÈ¾¤ÏÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¸òÂå¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¿å¸Í¤Ï£³ÀïÌ¤¾¡Íø¡£ÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¡£º£¸å¤Î½¤ÀµÅÀ¤òÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë£±½µ´Ö¡¢¶õ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤¦°ì²ó¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
