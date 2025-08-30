◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

アイドルグループ・ＨＫＴ４８が試合会場でライブを行い、ギャラリーを魅了した。

第３ラウンドが終了後、ＨＫＴ４８が１８番のグリーンサイドに登場。大勢のファンが見守る中、代表曲「メロンジュース」や新曲「半袖天使」など５曲を披露し、キュートなダンスで盛り上げた。

１８年大会から恒例となっているライブ。メンバーの田中伊桜莉は「先輩から受け継がれて出演させていただけるイベントで、緊張感があった。すごく暑い中でファンの方や私たちを知らない方も一緒に盛り上がってくれて、温かみを感じた。これからも私たちが精いっぱい盛り上げていけるように頑張りたい」と笑顔がはじけた。

今大会に出場中している阿久津未来也（フリー）は１８番グリーン脇でライブを鑑賞。大のＡＫＢ４８グループ好きとして知られ、ヒット曲「フライングゲット」のダンスを“完コピ”してノリノリで踊る場面もあった。「最高です。このために芥屋に来てますから！」と満面の笑みを浮かべた。