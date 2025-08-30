ハナレグミ、カルテットとホーンを迎えるライブ＜THE MOMENT 2025＞東京・大阪にて開催決定
ハナレグミが、年末のクリスマスシーズンにライブ＜THE MOMENT 2025＞を開催することを発表した。
2020年よりスタートした＜THE MOMENT＞。ツアータイトル「THE MOMENT」は、永積がこれまでに積み重ねてきたキャリアの中で、その時々に“音楽からもらった感動の瞬間”を思い起こし、このツアーで“オーディエンスと音楽を通じた感動の瞬間を共有”すべく名付けられたという。3回目となる今回は、前回同様にLITTLE CREATURESの鈴木正人率いるバンドにカルテットとホーンを迎えたスペシャルな編成でお送りするプレミアムライブになるとのこと。
2025年は12月10日に東京・NHKホール、12月25日にグランキューブ大阪メインホールの2カ所で開催する。オフィシャルHPでは本日21時より先行受付がスタートする。
■＜THE MOMENT 2025＞
日時：12月10日（水）開場18:00 / 開演19:00
会場：東京・NHKホール
問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
日時：12月25日（木）開場18:00 / 開演19:00
会場：グランキューブ大阪
問い合わせ：清水音泉 06-6357-3666（平日 15:00~18:00）info@shimizuonsen.com
チケット料金： 指定席 ￥9,500（消費税込 / 全席指定）
特記事項：※未就学児入場不可
当日券：※発売未定、告知タイミング未定
オフィシャルHP先行
受付期間：8月30日（土）21:00〜9月15日（月）23:59
申込制限：1公演につきお一人様4枚まで
当落発表・入金期間：9月17日（水）13:00〜9月20日（土）21::00
■＜ハナレグミ 「TOUR 翔んでgood to go! 」＞
2025年9月27日（土）17:00／18:00
会場：さいたま市文化センター大ホール
チケット：https://eplus.jp/hanaregumi/
