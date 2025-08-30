この記事をまとめると ■多くのトラックドライバーには共通する「あるある」が存在する ■自然とやってしまうクセは安全のためのゲン担ぎの場合が多い ■トイレを我慢するのは職業ドライバーならではの「あるある」だ

トラックドライバーの知られざる「あるある」エピソード

ひとくちにトラックドライバーといっても、乗っているトラックの大きさや業務内容は多岐にわたる。だが、よくよく話を聞いてみると、多くのドライバーに共通するジンクスやクセが数多く存在していた。そこで今回は、トラックドライバーならではのジンクスやクセといった「あるある」を8個ピックアップして紹介していこう。

１）どうしたら早く帰れるか考えがち

多くの社会人と共通する「あるある」だが、午前中は淡々と仕事をこなしていても、午後になると「どうすれば早く帰れるだろうか」と考えてしまう。もちろん、確実に早く仕事を終える方法などないのだが、就業時間が残り少なくなるにつれて、無意識に「早く終わらないかな」と思ってしまうのだ。

２）眠気防止の方法は常にチェック

眠気を撃退するためのドリンクや食べ物、眠くなったときに取るべき行動、さらには睡眠の質を高めるアイテムなど、眠気対策や睡眠改善に関する情報は、トラックドライバーにとって常に意識しておくべき重要なテーマ。とくに長距離ドライバーの間では、この分野の情報を積極的に探し求める人も少なくない。

３）ブツけるのは左後ろ

全長の長いトラックは、一般車に比べて注意すべき点が多い。そのなかでもとくにブツけやすいのは「左後ろ」だ。右ハンドルのトラックであれば、運転席からもっとも遠い位置にあたる。トラックは内輪差が大きいため、右左折時にボディ中央をぶつけやすいと思われがちだ。しかし、実際には左折時にハンドルを早く切りすぎることで、左後部を障害物や壁に接触させてしまうケースが多いという。

４）乗車前・運転中・仕事終わりに行うジンクスやクセがある

正確な統計があるわけではないが、多くのトラックドライバーにはジンクスや、自然とやってしまうクセがある。たとえば、乗車時に必ず決まった足から乗り込むという人は多い。また、安心感を得るためにハンドルカバーやカーテンは同じブランドの物しか使わないという人もいる。これも一種の安全対策に関するジンクスといえるだろう。

トイレを我慢するのはトラック運転手ならでは職業病

５）とにかくキレイ好き

運転前に必ずハンドルやメーターまわりを拭くという習慣。これもクセやジンクスのひとつだと思うが、根底にはキレイ好きな性格も影響しているのだろう。また、業務が終わったあとには、どんなに疲れていても洗車を欠かさないというドライバーもいる。これもまたキレイ好きの表れである。

６）後部で大きな音がすると緊張する

「荷物が崩れてしまったのではないか!?」 これはそんな恐怖心からくる心理現象だ。とくに高速道路を走行中はすぐに停車することができないため、扉を開けるその瞬間までドキドキしながら運転を続けなければならない。

７）トイレを我慢しがち

これは推して知るべしといったところだが、トイレに行きたくても止まれる場所がない、スケジュールを遅らせたくない──そうした理由から、タイミングよくトイレに行けず、つい我慢してしまうのはトラックドライバーの「あるある」だ。そのため、携帯トイレを常備しているドライバーも少なくないそうだ。

８）細い道をぶつけずに通り抜けたときの達成感

ボディの大きなトラックで細い道を通るときに、ぎりぎりで通過できると達成感が凄いらしい。とくにサイドミラーをたたんだ状態で、クリアランスわずか数センチで通り抜けられたときなどは、トラックドライバーしか味わえない充実感があるそうだ。

このほかにも「仮眠中にビクッとして目が覚めてしまう」「北国を走ると頭のなかで演歌が勝手に流れる」といった「あるある」もある。そんな姿を知ると、トラックドライバーってちょっと可愛いかも、と感じてしまうのは筆者だけだろうか？