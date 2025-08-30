元Janne Da Arcのka-yu、50歳ラストの東京公演＋51歳バースデーの大阪公演が決定
元Janne Da Arcのka-yuが、12月に東京にて＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞、2026年1月に大阪にて＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞を開催することが発表となった。
ka-yuは2025年2月より4ヶ月連続でシングルを発売し、リリースに伴って4ヶ月連続ライブを実施。その締め括りとして行われた本日8月30日の東京・新宿LOFT公演中に、新たな東阪公演がアナウンスされたかたちだ。
現在50歳のka-yuは、50歳最後のライブ＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞を12月12日に東京・渋谷Rexで開催することに加え、51歳の誕生日当日となる2026年1月21日には地元である大阪・梅田クラブクアトロにてライブ＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞を開催する。
さらに誕生日当日の大阪公演では、“ka-yuオフィシャルサイト会員限定Sチケット購入者特典”として、ka-yuが音楽活動を本格再開する前の2023年10月1日にInstagramへ投稿した未音源化楽曲「That day…(仮タイトル)」のデモ音源CDを公演終了後に本人より直接手渡しすることも発表となった。
■＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞
12月12日(金) 東京・渋谷Rex
open18:00 / start18:30
■＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞
01月21日(水) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open18:00 / start18:30
▼サポートミュージシャン
G：原田喧太
G：Kyrie
Dr：CHARGEEEEEE…
▼チケット
・Sチケット：\16,969
・A / B / Cチケット：\6,969
・Kチケット：\3,900 (大阪公演のみ)
※ ご入場は整理番号順に以下の順番でご案内いたします。
S→A→B→C→K チケット(※大阪公演のみ)
●Sチケット特典
＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)
・ka-yu オリジナルバスタオル(600×1200mm)
＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)
・ka-yu THE LIVE -January 2026-のSチケットご購入者限定で、公演終了後に『That day…(仮)』デモCDをka-yu本人から直接お渡しします。
【ka-yu OFFICIAL SITE先行 (S・Aチケット)抽選】
＜ka-yu THE LIVE -December 2025- / -January 2026-＞
受付期間：8月30日(土)20:00〜9月15日(月/祝)23:59
【プレオーダー (Bチケット) イープラス/抽選】
＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞
受付期間：9月27日(土)10:00〜10月13日(月・祝)23:59
＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞
受付期間：10月18日(土)10:00〜11月3日(月・祝)23:59
【一般発売 (Cチケット) イープラス/先着順】
＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞
発売日：10月18日(土)10:00〜
＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞
発売日：11月22日(土)10:00〜
【ka-yu THE LIVE物販販売限定(Kチケット)先着順】
※大阪公演限定。以下の公演会場物販にて販売
・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -FUKUSHIMA 2025-
・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -YAMANASHI 2025-
・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -ISHIKAWA 2025-
・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -OKAYAMA 2025-
・ka-yu THE LIVE -December 2025-
※ ピクチャーチケット仕様
チケットプレイガイド：https://eplus.jp/sf/word/0000019911
■アコースティックライブツアー＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE＞
▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -FUKUSHIMA 2025-＞
9月15日(月/祝) 福島・club SONIC iwaki
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -YAMANASHI 2025-＞
10月18日(土) 山梨・KAZOO HALL
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -ISHIKAWA 2025-＞
11月03日(月/祝) 石川・vanvanV4
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -OKAYAMA 2025-＞
11月24日(月/祝) 岡山・PEPPERLAND
open16:00 / start16:30
▼サポートミュージシャン
Guitar：原田喧太
▼チケット
◯Sチケット：\16,969(座席あり／前方確定)
Sチケット特典
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)
・ソリッドビート オードトワレ(30ml)・Solid Beatオリジナルチャーム付き
◯Aチケット：\6,969(座席あり／S席後方／前方エリア指定席)
◯Bチケット：\5,000(後方スタンディング)
チケットプレイガイド：https://eplus.jp/sf/word/0000019911
