■＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞

12月12日(金) 東京・渋谷Rex

open18:00 / start18:30

■＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞

01月21日(水) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:30

▼サポートミュージシャン

G：原田喧太

G：Kyrie

Dr：CHARGEEEEEE…

▼チケット

・Sチケット：\16,969

・A / B / Cチケット：\6,969

・Kチケット：\3,900 (大阪公演のみ)

※ ご入場は整理番号順に以下の順番でご案内いたします。

S→A→B→C→K チケット(※大阪公演のみ)

●Sチケット特典

＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)

・ka-yu オリジナルバスタオル(600×1200mm)

＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き)

・ka-yu THE LIVE -January 2026-のSチケットご購入者限定で、公演終了後に『That day…(仮)』デモCDをka-yu本人から直接お渡しします。

【ka-yu OFFICIAL SITE先行 (S・Aチケット)抽選】

＜ka-yu THE LIVE -December 2025- / -January 2026-＞

受付期間：8月30日(土)20:00〜9月15日(月/祝)23:59

【プレオーダー (Bチケット) イープラス/抽選】

＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞

受付期間：9月27日(土)10:00〜10月13日(月・祝)23:59

＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞

受付期間：10月18日(土)10:00〜11月3日(月・祝)23:59

【一般発売 (Cチケット) イープラス/先着順】

＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞

発売日：10月18日(土)10:00〜

＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞

発売日：11月22日(土)10:00〜

【ka-yu THE LIVE物販販売限定(Kチケット)先着順】

※大阪公演限定。以下の公演会場物販にて販売

・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -FUKUSHIMA 2025-

・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -YAMANASHI 2025-

・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -ISHIKAWA 2025-

・ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -OKAYAMA 2025-

・ka-yu THE LIVE -December 2025-

※ ピクチャーチケット仕様



チケットプレイガイド：https://eplus.jp/sf/word/0000019911