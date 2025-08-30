PSYCHIC FEVERが、2025年6月に日本で開催したライブツアーを2026年1月にタイにて＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND＞と題して開催することを発表した。

本ツアーは、2024年“IGNITE OUR DREAMS, IGNITE YOUR DREAMS”をテーマにアジアを熱く“HEAT”させたライブツアーの熱量をさらに上昇させ、2025年2月には初のUSツアーを成功させたPSYCHIC FEVERが、世界中に進化していくというコンセプトのもと、“EVOLVE” in JAPANを2025年6月より日本国内5都市5公演を実施。さらにグローバルに活躍の幅を広げていくべく、先日発表された台北公演に続き、今回タイでの開催が決定した。

＜“EVOLVE” in THAILAND＞のチケット詳細については後日発表予定だ。

◾️メンバーコメント

この度、『PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND』 の開催が決定しました！！

タイで単独公演を行うのは、今回で3回目になります。僕たちにとってタイは、デビューしてすぐに半年間活動の拠点を移し、たくさんのことを学び、挑戦し、そして、大きく成長させてもらった場所です。そこから、僕たちの活動の幅が広がり、今のPSYCHIC FEVERがあると言っても過言ではありません！ そんな大切で特別な思い入れのあるタイで、再び単独LIVEを開催できることを心から嬉しく思っています。

応援してくださる皆さんへの感謝の気持ちをすべてステージに込め、皆さんと一緒に最高の時間を過ごしたいです！！ ぜひ、僕たちの“進化”を全身で感じていただけたら嬉しいです！

◾️＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND＞ 日程：2026年1月17日（土）

場所：Live House @Search Studio,Bangkok,Thailand

その他詳細は後日発表予定。

◾️＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in TAIPEI＞ 日程：2025年10月12日（日）

時間：開場16:00 / 開演17:00（現地時間）

場所：三創生活園區5F CLAPPER STUDIO

住所：台北市中正區市民大道三段2號 ◆チケット詳細：（現地時間）

【PSYCHIC FEVER GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB 會員先行販売期間】

2025/8/23(土)昼12:00から〜2025/8/29(金)夜23:59まで

一般販売：2025年8月31日（日）12:00から ・チケット発売：ibon售票系統 及 全台 7-11 ibon 機台

・ホームページ：https://ibontw.com/PCF_LIVE

・チケット料金：座位席 NT$2,680、車椅子席（身障席）NT$1,340

・主催：LDH 愛夢絓

・制作：LDH JAPAN