◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(30日、ZOZOマリン)

ロッテが6回、一挙4得点で勝ち越しに成功しました。

この日、初回には牧原大成選手の先制タイムリーを浴び失点。さらに3回には佐藤直樹選手のソロホームランと先発・サモンズ投手のパスボールが絡みさらに2失点としていたロッテ。

4回には藤岡裕大選手のタイムリーで1点を返すも、再び牧原選手のタイムリーで3点差とされていました。

それでも6回には猛攻。先頭の西川史礁選手が四球を選ぶと、郄部瑛斗選手と上田希由翔選手が連打で出塁し無死満塁の好機を迎えます。ここで佐藤都志也選手は見逃し三振に取られるも、先ほどタイムリーを放っていた藤岡選手がここでも2点差に迫るタイムリーを記録。さらに続く安田尚憲選手のゴロの間にランナーが生還し1点差に迫ると、代打・寺地隆成選手のタイムリーで同点に追いつきます。

さらに2アウト1、3塁の場面では小川龍成選手がタイムリーを放ち、ロッテが勝ち越しに成功しました。

前日の敗戦で、リーグ優勝の可能性が完全消滅したロッテ。それでも吉井理人監督は「パ・リーグの火は消さない」と勝ちにこだわる思いを語っており、選手たちもそれに応える躍動を見せました。