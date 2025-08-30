はじめしゃちょー、一般女性との結婚を報告「お相手の女性のことを僕は大好きで愛しています」
動画クリエーター・はじめしゃちょーさん（32）が30日、自身のYouTubeで、一般女性と結婚したことを報告しました。
はじめしゃちょーさんは、黒いスーツ姿で登場し「私はじめしゃちょー、結婚しました」と、指輪を見せながら報告。続けて「もう籍も入っております。籍も入れております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」とすでに婚姻届を提出したことを明かしました。お相手については「一般の女性の方です。いやいやお前は“一般人じゃないんか？”っていうツッコミあると思うんですけれども、ここで“一般人の定義”としては、ボクみたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かこうメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と明かしました。
■はじめしゃちょー「結婚するお相手の女性のことをボクは大好きで愛しています」
そして、結婚を決断した理由について「本当に結婚するお相手の女性のことをボクは大好きで愛しています。交際期間はそんな…ないんですけど、交際期間より知り合ってる期間が長くて、お互いが。そういう付き合ってない期間が長いと、付き合ってない状態の相手のことがよく分かって、どういう人なのか？とかどういう考え方を持ってるのか？とか、けっこうネガティブな話も色々できたり」と語りました。