【朱鷺】はなんて読む？「あかさぎ」「しゅろ」以外の読み方は…？

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「朱鷺」はなんて読む？ 「朱鷺」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、赤みがかった体が特徴的な鳥のことです。 いったい、「朱鷺」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「とき」でした！ 朱鷺とは、ペリカン目トキ科の鳥のことで、淡赤色を帯びた白色の体をしています。 そんな朱鷺は、伊勢神宮で20年ごとに行われる式年遷宮の際に、ご神宝である須賀利御太刀（すがりのおんたち）の柄の部分に朱鷺の羽が使われていたり、上越新幹線の愛称としても有名ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『JR東日本』

・『石川県ホームページ』

ライター Ray WEB編集部