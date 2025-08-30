【朱鷺】はなんて読む？「あかさぎ」「しゅろ」以外の読み方は…？
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「朱鷺」はなんて読む？
「朱鷺」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、赤みがかった体が特徴的な鳥のことです。
いったい、「朱鷺」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とき」でした！
朱鷺とは、ペリカン目トキ科の鳥のことで、淡赤色を帯びた白色の体をしています。
そんな朱鷺は、伊勢神宮で20年ごとに行われる式年遷宮の際に、ご神宝である須賀利御太刀（すがりのおんたち）の柄の部分に朱鷺の羽が使われていたり、上越新幹線の愛称としても有名ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『JR東日本』
・『石川県ホームページ』
ライター Ray WEB編集部