¡ÚÀ¾Éð¡Û£³°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÄËº¨Ï¢ÇÔ¡¡£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ï»Ä¤ê£²£·»î¹ç¤Ç¡Ö£·¡¦£µº¹¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£³£°Æü¤Î£³°Ì¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£±¡½£·¤ÈÏ¢ÇÔ¡£¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï£·¡¦£µ¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¾¾ËÜ¹ÒÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£³²ó¡¢×¢²¬¤Ë£¶¹æ£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡££µ²ó¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬Æó»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅ¬»þË½Åê¤Ç£±¼ºÅÀ¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ë£´ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÉðÂÇÀþ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤³¤½¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¿Ø¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í£¶²ó¤Ë¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¥Í¥Ó¥ó¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Ï¢Â³»°¿¶¡£ÅÏÉôÀ»¤â±¦Èô¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂçÀ¼±ç¤¬°ìµ¤¤Ë¾ÃÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡£·²ó¤ËÊ¿¾Â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯£±ÅÀ¤ò´Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦ÉÍ²°¤¬²¡¤·½Ð¤·¤ò´Þ¤à£²»Íµå¡¢£³°ÂÂÇ¤Ç£³¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö£±²ó¡¢£²²ó¤È¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢£³²ó¤ÎÆþ¤ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»àµå¤«¤é¾¯¤·¥ê¥º¥à¤òÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÄ¹ÂÇ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼¡¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥È¤ò°¤¯¤·¤ÆÁê¼ê¤¬ÍÍø¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï¼«Ê¬¤ËÍÍø¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£