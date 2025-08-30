スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【ストロベリーフィールズ】スタイルアップを誘うハイウエや上品シルエット秋のおしゃれを素敵に誘導するデニムパンツのコーデ力♪

こっくり秋色のブラウスと、デニムのクラシカルコーデでひと足お先に秋のおしゃれを獲得。エレガントな片リボントップスにデニムで優雅な抜け感をひとさじ与えて。

「ポケット周りのさりげないビジューが可愛いデニム♡ シーズンレスに着られるレギュラーオンス＆弱ストレッチが快適なはき心地をアシスト」(プレス 伊東さん)

パンツ￥19,800、リボンブラウス￥15,950/ともにストロベリーフィールズ(シュガー・マトリックス) イヤリング￥6,820/アビステ バッグ￥14,900/CHARLES & KEITH パンプス￥24,200/ルーニィ

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部