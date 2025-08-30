　8月25日～29日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4479> マクアケ　　　東Ｇ　 25/ 9　　　310　　　430　　38.7　 8/26
<8927> 明豊エンタ　　東Ｓ　 25/ 7　　 2000　　 2683　　34.2　 8/26
<7351> グッドパッチ　東Ｇ　 25/ 8　　　422　　　563　　33.4　 8/25
<4707> キタック　　　東Ｓ　 25/10　　　277　　　347　　25.3　 8/29
<9170> 成友興業　　　名Ｍ　 25/ 9　　　830　　 1000　　20.5　 8/26

<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　 25/12　　 3100　　 3700　　19.4　 8/26
<7590> タカショー　　東Ｓ　 26/ 1　　　405　　　470　　16.0　 8/27
<8953> 都市ファンド　東Ｒ　 25/ 8　　19388　　21476　　10.8　 8/27
<8985> ホテルリート　東Ｒ　 25/12　　23806　　25666　　 7.8　 8/25
<3497> ＬｅＴｅｃｈ　東Ｇ　 25/ 7　　 1221　　 1282　　 5.0　 8/26

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン

株探ニュース