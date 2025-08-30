今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (8/25～8/29 発表分)
8月25日～29日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4479> マクアケ 東Ｇ 25/ 9 310 430 38.7 8/26
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ 25/ 7 2000 2683 34.2 8/26
<7351> グッドパッチ 東Ｇ 25/ 8 422 563 33.4 8/25
<4707> キタック 東Ｓ 25/10 277 347 25.3 8/29
<9170> 成友興業 名Ｍ 25/ 9 830 1000 20.5 8/26
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ 25/12 3100 3700 19.4 8/26
<7590> タカショー 東Ｓ 26/ 1 405 470 16.0 8/27
<8953> 都市ファンド 東Ｒ 25/ 8 19388 21476 10.8 8/27
<8985> ホテルリート 東Ｒ 25/12 23806 25666 7.8 8/25
<3497> ＬｅＴｅｃｈ 東Ｇ 25/ 7 1221 1282 5.0 8/26
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、「名Ｍ」：名証メイン
株探ニュース