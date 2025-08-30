¡Úµð¿Í¡ÛÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡ÄÁ¥Ç÷Âç²í¤¬¿½¹ð·É±ó¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ËþÎÝ¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·µö¤¹¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤â¸·¤·¤¤É½¾ð
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
µð¿Í¤Î2ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤«¤éÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö2-2¡×¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡£ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òµö¤·¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÁ¥Ç÷Åê¼ê¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÁ¥Ç÷Åê¼ê¤Ï¿¹²¼Áª¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤ê2¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤«¤é2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ë¤Ï¿½¹ð·É±ó¤È¤·¡¢ËþÎÝºö¤ò¼è¤Ã¤¿µð¿Í¡£¤·¤«¤·Á¥Ç÷Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤Ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é4µåÏ¢Â³¤Ç¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤¸ÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¸·¤·¤¤É½¾ð¡£¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢ÄË¤¤1ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£