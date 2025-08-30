◇バドミントン 世界選手権(日本時間30日、パリ)

バドミントン女子ダブルスの“シダマツペア”こと志田千陽選手と松山奈未選手が、最後の大会となる世界選手権準決勝でマレーシアペアに敗戦しました。

今大会を最後にペアを解消することを発表している、世界ランク3位のシダマツペア。対戦相手のパーリー・タン選手とムラリタラン・ティナ選手組(同2位)とは、パリ五輪の3位決定戦で勝利するなど通算で13勝2敗とシダマツペアにとっては相性の良い相手です。しかし直近では7月のジャパンオープン準決勝でストレート負けし国内最終戦を終えていました。

試合は第1ゲーム、中盤まで接戦となりますが5連続ポイントで突き放して先取しました。しかし第2ゲームはマレーシアペアにペースを握られて落とします。

最終第3ゲームは、立ち上がりから長いラリー戦となるとその後も一進一退の攻防が続きます。それでもマレーシアペアの粘り強いプレーに中盤からリードを広げられると、巻き返すことができず。1-2(21-14、13-21、12-21)で敗退となりました。

世界選手権では初の準決勝進出を果たし、メダルを獲得したシダマツペア。今後は志田千陽選手は東京五輪、パリ五輪と2大会連続バドミントン混合ダブルスの銅メダリスト・五十嵐有紗選手とペアを組みます。一方の松山奈未選手は今後もバドミントンは続けていく意向を示していますが、それぞれ別の道を歩むこととなりました。

【準決勝結果】パーリー・タン&ムラリタラン・ティナ 2-1(14-21、21-13、21-12) 志田千陽&松山奈未