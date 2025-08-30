一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が30日、インスタグラムを更新。

6月25日に発売した「水平線」（集英社）の続編となるデジタル写真集をリリースすると発表した。

「9月1日にデジタル写真集『Re:水平線』が発売されることになりました！」と書き出し、カバー写真を公開。「6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました」と報告。続けて「身体のラインが美しく見える写真が多めで、見応えあるものになっていると個人的には思ってます！ 水平線と合わせて、『Re:水平線』もお楽しみください！！」とPRした。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集内では水着姿や下着姿に挑戦している。