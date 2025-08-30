【上下ユニクロ】でOK！ おしゃれさんはこう着る♡「大人コーデ」

コーデがイマイチ……。そんな大人女性は、@ko.wearさんのおしゃれな着こなしをお手本にしてみて。今回は上下【ユニクロ】のアイテムを使った、大人カジュアルスタイルをピックアップ。カーブジーンズやシアーシャツなど、トレンドアイテムを使ったワンランク上のコーデを楽しみたい人は、ぜひ真似してみて。

シンプルなワンツーコーデもサマになるカーブジーンズ

今シーズンのトレンドアイテムであるカーブジーンズ。ゆったりと曲線を描くシルエットが特徴で、シンプルなトップス合わせでも、こなれ見えを狙えます。清潔感のあるホワイトのノースリーブTを選べば、爽やかで好印象。Tシャツはタックインして、ウエストをすっきり見せるのがポイント。

涼しげな大人っぽモノトーンコーデ

ホルターネックのタンクトップに透け感のあるシアーシャツを合わせて、涼しげな肌見せコーデに。きれいめのシャツに、レザー調のバッグとポインテッドトゥのシューズで上品さをプラスすれば、スウェットパンツの部屋着っぽさを払拭。シックなモノトーンカラーでまとめるのも、大人っぽく仕上げるコツ。

