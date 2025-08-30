8月29日、倖田來未がInstagramを更新した。

この日、フジテレビ系『ノンストップ』に出演した倖田。今回の投稿では、「ノンストップに初登場させてもらいました！！」と報告すると、「いつもピラティストレッチしながら観ているのに自分が出てるって、ほんと不思議ですね！笑笑」「皆さんも想像してみてください！笑笑」とコメント。

また、「皆さんとのトーク、 とっても楽しく過ごさせていただきました！！！」「話した結果、共通点がたくさんありとっても楽しい時間を過ごさせていただきました！！！」「まだ出たいですー！！！ みなさま 本日はありがとうございました！！！」と振り返ると、番組MCを務めるバナナマン・設楽統らと撮影したスタジオでの集合ショットや、ホワイトのノースリーブ衣装を着こなした姿も披露していた。

この投稿に対し、ファンからは、「生放送お疲れ様でした！！」「お肌ぴっかぴかで綺麗でした！」「めっちゃ可愛い」「笑顔に元気もらいました」などの反響が寄せられていた。

今年がデビュー25周年イヤーである倖田は、テレビ・イベント出演に加えてライブやトークショーを行うなど、精力的に活動中。10月からはアリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』を控えており、12月には昨年に続きディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』が実施されることも発表された。

