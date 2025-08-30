アーティストこっちのけんと（29）が、30日放送のTOKYO FM「三菱地所レジデンスSparkle Life」（土曜後6・30）にゲスト出演し、新婚生活が垣間見えるトークを披露した。

モーニングルーティーンについて問われると、「（朝は）起きてないかもしれない」とぶっちゃけた。しかし、「だいたい平均すると11時には起きて、11時半くらいにお昼ご飯を考え出して、12時くらいにお昼ご飯を食べて、寝ます」と、起床後のルーティーンを披露すると、パーソナリティーの女優・本仮屋ユイカから「さっき起きたんですよね？」と驚きの声が上がった。

けんとは「見事に食っちゃ寝をして、3時ごろに目が覚めて」と話し、「そこからスーパー仕事します。めっちゃ仕事して、曲を作ったりして、6時半か7時くらいに夜ご飯のことを考えて」と続けた。

食事時間が体内時計の維持に重要な役割を果たしているようで、「ご飯大好きなので。唯一の休憩というか、セーブできるので。そこだけは忘れないようにしている。めっちゃ筆が進んでというか、曲がもうできそうみたいな時に7時過ぎそうになったら、1回手を止めますもん」と説明した。

さらに「妻のところに行って、“晩ご飯どうする？”って聞きます。“晩ご飯どうする？”って、ちょっと焦った感じで」と、照れ笑いしながら告白。昨年、結婚を公表し、今年6月に挙式した妻とのやりとりを明かした。

本仮屋は「めっちゃ仲いいですね」とポツリ。けんとは「何でですかね？けんって言われてるんですけど、“けんは友達だから。親友だからね”みたいに言ってます」と、夫婦の関係性を明かした。

本仮屋は「最高ですね。こんな身近に、こんな楽しい親友がいるって」と、うらやましそうに話していた。