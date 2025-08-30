◇バドミントン世界選手権 準決勝（2025年8月30日 フランス・パリ）

バドミントンの世界選手権が30日、フランス・パリで行われ、女子ダブルス準決勝に第3シードの志田千陽（28）、松山奈未（27＝ともに再春館製薬所）組が登場。昨夏パリ五輪3位決定戦で下した世界ランキング2位のパーリー・タン、ムラリタラン・ティナア組（マレーシア）に敗れ、決勝進出はならなかった。3位決定戦は行われないため、世界選手権で初のメダルとなる銅メダルで、ペアとしてのラストマッチを終えた。

五輪の時と同じ会場で行われた一戦は、7月のジャパンオープンで敗れたペアとの再戦。第1ゲームは5連続ポイントを奪うなど積極的な攻撃で21−14で先取。第2ゲームは序盤はリードを奪われ、粘り強くラリーで応戦したが13−21で落とした。

第3ゲームは一進一退の攻防が続いたが、中盤に連続ポイントを許して及ばなかった。

試合直後、志田は笑顔を浮かべ、松山は込み上げるものがあった様子。それでもお互いの健闘を称え、笑顔でコートを後にした。

シダマツペアは、今大会を最後にペア解消を発表。初戦となった2回戦はトルコペアに2-0で快勝。3回戦も香港ペアにストレート勝ちしていた。

7月のペア解消発表後は、国内ラストだったジャパン・オープンが4強、その後の中国オープンは初戦で敗退した。大会が開催されているパリは、五輪でメダルを獲得した思い出の地。シダマツ“ラストマッチ”となった世界選手権の舞台で、初のメダルを目指していた。