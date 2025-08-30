フリーアナウンサー有働由美子（56）が30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。野球選手との「お泊まり愛」スキャンダルの真相を明かした。

有働がなぜ結婚しないのか？ という話になり、パーソナリティーの歌手和田アキ子（75）が「彼氏はいたよね？」と質問し「彼氏は何回かいました」と答えた有働。和田が週刊誌に変装をして野球選手との「お泊まり愛」を撮られた時のことを聞くと、有働は「あれは違ったんです」と答えた。そして一緒に番組をした野球選手から高価なプレゼントをもらったものの、当時ブランドがわからず、そのまま置いておいたら、当時、付き合ってる人から「これ、何？」と聞かれ、「出演でもらった」って答えたという。すると彼氏が「それは違う意味やろ。そんな高いもん、返してこい」って言われたと振り返った。

そして返しに行くのに「バレるんちゃうか」と思い、「前の年に忘年会で使った外国人みたいな長髪のズラと、ツバの広い帽子と、サングラスを掛けて返しに行って」と明かすと、「めっちゃ目立つやん」のツッコミが入った。「返して3分ぐらいで出てきたんですけど、その入って出た3分を撮られて『お泊まり愛』って書かれて。でも確かにこんな変装して出てきたら、そう思うよなと思って」と話すと、こらえ切れずに笑った。そして「先方さんもかわいそうだから言いますけど、付き合ってもいませんでした」と明かした。

そして、そのままシドニーオリンピックのため、オーストラリアへ行ったという有働。日本ではワイドショーでNHKのアナウンサーのスキャンダルが報道され、当時付き合っていた彼氏が毎晩のように「電話してきて『やっぱりおかしいんちゃうか？』って、『だから付き合ってないって言ってるやん』ってやりとりガーっとして。なんでシドニーオリンピックの時とかほとんど寝てませんでした」と明かし、笑いが起きた。

その彼氏のことは「すごい好きな人だった」と告白するも、もともと「NHKのアナウンサーを辞めてくれ。NHKのアナウンサーの夫と言われるのは嫌だから」と言われていたと明かした。

そして和田からの質問に交際にきっかけを「誰かの紹介」と明かすも、続けて「何をされてる方？」と聞かれ「それは事務所を通していただいて…」と答え、笑いを誘った。