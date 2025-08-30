30日は東海地方も猛烈な暑さとなり、三重県桑名市では最高気温が40.5度と、全国で一番の暑さになりました。

【写真を見る】東海地方は30日も危険な暑さ 三重・桑名市では観測開始以来最高の40.5度 名古屋でも39.1度と今年一番の暑さに …31日は名古屋で40℃の予想

（街の人）「40度は慣れることができない。体が悲鳴をあげている。」

（街の人）「常にこげそう。」

（街の人）「外にあまり出たくないくらい。日陰を探しながら歩いていた。」

30日の桑名市は、まぶしい日差しと、フェーン現象などの影響で気温がぐんぐん上昇。午後1時23分に、最高気温が40.5度まで上がり、1979年の観測開始以来、最も高い気温を観測しました。

一方、名古屋市内も30日午後2時過ぎに、最高気温が39．1度とことし一番の暑さになるなど、東海地方も各地で危険な暑さになりました。

31日も最高気温が名古屋は40度、岐阜は39度が予想されるなど、東海地方は危険な暑さが続く見込みで、熱中症への警戒が必要です。