ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Îà¥»¥ì¥Ö¤Ö¤êá¤ËÀèÇÚ¥¢¥Ê¤¢Á³¡ÖÆü¹â²°¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ¥¢¥Ê¤ËàÁÇËÑ¤Êµ¿Ìäá¤ò¤Ö¤Ä¤±¥Ö¡¼¥¹Æâ¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï£Ô£Â£Ó»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ°æÈþ¹á¡£¶É¥¢¥Ê»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡¢°ì±þ¡¢ÂæËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¡Ø»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î°ì¿ÍÆü¹â²°¤¬ºÇ¹â¡Ù¡Ä¡£Æü¹â²°¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤â¤½¤âÏÀ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËÙ°æ¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡ÌÌÇò¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤â¤ó¤À¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¡×¤È¤¬¤¯Á³¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡¡²¿¡©¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡©¡×¤È¿äÍý¤·¤¿¤¬¡¢ËÙ°æ¤Ï¡Ö¡Ø¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¡Ù¤Æº£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¤¢¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÆËèÆü¡¢£±Æü£³²ó¤°¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£Æü¹â²°¤Ã¤Ý¤¤ÂÎ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Öµï¼ò²°¤«¡£µï¼ò²°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢Äê¿©²°¤µ¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ËÙ°æ¤Ï¡ÖÄê¿©²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¦ñ»Ò¡¦Äê¿©²°¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì±þàÀµ²òá¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¸¤¤ò»ô¤¤¤À¤·¤Æ¤«¤é³°¿©¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ËÙ°æ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢°ì¿Í¤Ç³°¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢ºî¤ë¤«¤Ê¤¢¡£¤¿¤Þ¡¼¤Ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Õ¥©¡¼¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ËÙ°æ¤¬¡Ö¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ë¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤¤¤¤¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÃæ¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¡Ö²¿¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ä¡£¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ËÙ°æ¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ï¡¢³¨¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È½èÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£