働きながらの年金月8万円「収入があり仲間もいる。地域の祭りも楽しい」66歳男性の老後の支え
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：850万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金360カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：3万3000円（在職老齢年金制度による減額と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
その理由として「働いていて収入もあるので、何不自由なく楽しく仲間達と遊びながら暮らせている。特に困っていることはない」と語っています。
ひと月の支出は約「13万円」。年金と給与収入を合わせれば「毎月賄えている」と回答されています。
節約のために心掛けていることについては、「たまに仲間と遊びに行く以外はお金を使わない。普段は自炊していて、仕事のお昼もお弁当を作って持っていっている」とあります。
「今の若い子達はさらにもらえないと思うと、とても年金に頼りきりになるのは厳しいと思います。国にも改善をしっかりしていただきたい」と主張します。
一方で「仲間とドライブやご飯を食べに行ったり、遊ぶこと」が今の楽しみなのだそう。「地域の祭りにも積極的に参加している。そこでの集まりがとても楽しく、生活の支えになっています」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：850万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：厚生年金360カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万円
老齢厚生年金（厚生年金）：3万3000円（在職老齢年金制度による減額と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
「給与収入があるのでお金には困っていない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「働いていて収入もあるので、何不自由なく楽しく仲間達と遊びながら暮らせている。特に困っていることはない」と語っています。
ひと月の支出は約「13万円」。年金と給与収入を合わせれば「毎月賄えている」と回答されています。
「20年間、同じ職場で働いている」現役時代から20年間働いてきた職場で現在も「工場の管理者として週5日」勤めていて、「月50万円」の収入があるとのこと。
節約のために心掛けていることについては、「たまに仲間と遊びに行く以外はお金を使わない。普段は自炊していて、仕事のお昼もお弁当を作って持っていっている」とあります。
「そもそも年金だけでは生活できない」一方で今の生活での不満については、「年金のもらえる額が少なすぎて、とても年金だけじゃ生活できないくらいなのが不満」と本音を語った投稿者。
「今の若い子達はさらにもらえないと思うと、とても年金に頼りきりになるのは厳しいと思います。国にも改善をしっかりしていただきたい」と主張します。
一方で「仲間とドライブやご飯を食べに行ったり、遊ぶこと」が今の楽しみなのだそう。「地域の祭りにも積極的に参加している。そこでの集まりがとても楽しく、生活の支えになっています」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)