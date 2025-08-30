◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節 横浜ＦＣ０―０東京Ｖ（３０日・ニッパツ）

東京Ｖが敵地で横浜ＦＣと対戦し、０―０で引き分けた。

立ち上がりは横浜ＦＣの外国人３トップがパワーを駆使して押し込まれる展開に。さらに前半５分頃にはＧＫマテウスが左肘を痛める場面もあったが、東京Ｖの守備陣が粘り強く対応する。

少しずつボールを持つ時間が増えていくと、前半１７分にはショートＣＫからＤＦ谷口がヘディングシュートを放つも、惜しくもゴール左へ外れる。

その後は一進一退の攻防が続いたが、前半終了間際に横浜ＦＣのアダイウトンに自陣右サイドの突破を許しピンチを作られる。それでも、ＤＦ谷口のブロックで防ぎ、その流れからシュートを打たれるも枠から外れた。直後にもセットプレーでゴール前に迫られたが無失点で抑え、前半は０―０で折り返した。

後半の立ち上がりも横浜ＦＣに押し込まれる場面が続く。途中出場のＦＷ桜川ソロモンも加わり、セットプレーから再三ゴール前に攻め込まれるも粘り強く対応。ＧＫマテウスの好セーブもあり、無失点で切り抜けていくも、攻撃はなかなか相手ゴール前に攻め込むことは出来ず。

後半終了間際に横浜ＦＣ桜川が２枚目の警告で退場となり、１人多い展開となったが、シュートまで持ち込む場面をなかなか作れなかった。

これでリーグ戦の連敗は２で止めたが、リーグ戦３戦連続で無得点となった。