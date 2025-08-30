【おばけと浮世絵】江戸時代の人は”怖い”をどう楽しんでいた？

世界が夢中になる日本美術・浮世絵。もとは江戸の人々が、日々の暮らしの中で楽しんだ“身近なアート”でした。怖いのに、なぜか惹かれる。その不思議な感覚と、当時の人々がアートとどう向き合っていたのかを感じさせてくれるのが『さがしえほん こわい浮世絵 おばけやしき』。時をこえて届く、“こわい”の奥にある想像力に、あなたの心もきっと動かされます。

Ⓒ太田記念美術館／講談社

※掲載の浮世絵はすべて絵本の中より抜粋

怖い浮世絵は「みんなで楽しむエンタメ」

幽霊、妖怪、百鬼夜行ーー。

怖いものを怖がるだけじゃなく「娯楽」として楽しんでいたのが、江戸の人々。

夏になると芝居小屋では、幽霊や妖怪が登場する“怪談物”が大盛況！

そして、その“怖さ”をビジュアルで楽しめるメディアが「浮世絵」でした。

想像力が育てた、江戸の「怖い文化」

江戸の人々は、「怖い」を通して世界を拡張していました。

見えないものを信じる力、描く力、笑い飛ばす力。

浮世絵に登場するおばけたちは、その想像力の証そのもの。

こわくて、笑えて、ちょっと不思議。それが江戸の“おばけ絵”の魅力です。

北斎や国芳が見た、「おばけ」の向こう側

浮世絵の巨匠・葛飾北斎、そして奇想の絵師・歌川国芳。

ふたりもまた、“怖い”をこよなく愛した絵師たちです。

彼らが描くおばけたちは、ただ恐ろしいだけでなく、どこか茶目っ気やユーモアをたたえるものも。

江戸の“怖さ”は、想像力と笑いが共存する、自由で豊かな表現の舞台だったのです。

