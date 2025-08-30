【おばけと浮世絵】江戸時代の人は”怖い”をどう楽しんでいた？
世界が夢中になる日本美術・浮世絵。もとは江戸の人々が、日々の暮らしの中で楽しんだ“身近なアート”でした。怖いのに、なぜか惹かれる。その不思議な感覚と、当時の人々がアートとどう向き合っていたのかを感じさせてくれるのが『さがしえほん こわい浮世絵 おばけやしき』。時をこえて届く、“こわい”の奥にある想像力に、あなたの心もきっと動かされます。
Ⓒ太田記念美術館／講談社
※掲載の浮世絵はすべて絵本の中より抜粋
怖い浮世絵は「みんなで楽しむエンタメ」
幽霊、妖怪、百鬼夜行ーー。
怖いものを怖がるだけじゃなく「娯楽」として楽しんでいたのが、江戸の人々。
夏になると芝居小屋では、幽霊や妖怪が登場する“怪談物”が大盛況！
そして、その“怖さ”をビジュアルで楽しめるメディアが「浮世絵」でした。
想像力が育てた、江戸の「怖い文化」
江戸の人々は、「怖い」を通して世界を拡張していました。
見えないものを信じる力、描く力、笑い飛ばす力。
浮世絵に登場するおばけたちは、その想像力の証そのもの。
こわくて、笑えて、ちょっと不思議。それが江戸の“おばけ絵”の魅力です。
北斎や国芳が見た、「おばけ」の向こう側
浮世絵の巨匠・葛飾北斎、そして奇想の絵師・歌川国芳。
ふたりもまた、“怖い”をこよなく愛した絵師たちです。
彼らが描くおばけたちは、ただ恐ろしいだけでなく、どこか茶目っ気やユーモアをたたえるものも。
江戸の“怖さ”は、想像力と笑いが共存する、自由で豊かな表現の舞台だったのです。