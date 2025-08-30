【ウマ娘】ゴールドシップ役・上田瞳＆スイープトウショウ役・杉浦しおりら豪華声優4名が帯広競馬場に集結！ウマ娘×ばんえい十勝トークショー開催

ばんえい十勝は、9月13日（土）・14日（日）に帯広競馬場で開催する『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボイベントについて、追加情報を発表した。

場内1階ファミリールームでは「ウマ娘 POP UP STORE」が開設され、グッズ販売を実施。また南側イベント広場では「アニメイトカフェ出張版」が登場し、限定ドリンクを販売する。さらに、場内各売店やPOP UP STOREなどで500円以上購入した来場者には、コラボデザインのポストカードがプレゼントされる。

『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール、10月5日から放送開始…海外ライバル参戦＆主題歌は10-FEET

オリジナルうちわなども配布

イベント期間中は、等身大パネルやフラッグの展示で場内が「ウマ娘」仕様に彩られるほか、14日（日）には入場者先着3000名に「オリジナルうちわ」を配布。さらにクイズラリーも行われ、全問正解者には特製ステッカーが贈られる。

14日には特設ステージでトークショーが予定され、ゴールドシップ役の上田瞳さん、スイープトウショウ役の杉浦しおりさん、ドリームジャーニー役の吉岡茉祐さん、デュランダル役の野木奏さんら4名の声優が出演する。1回目（13:30〜）は整理券制で先着1000名、2回目（第3R終了後）は自由観覧となる。

詳しくは、ウマ娘 プリティーダービー×ばんえい十勝コラボイベントの特設ページへ。