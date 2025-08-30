Ｕ―２３アジア杯予選（ミャンマー）に臨むＵ―２２日本代表は３０日、千葉市内で始動した。この日はＧＫ浜崎知康（明大）、ＤＦ稲垣篤志（明大）、尾崎凱琉（早大）、関富貫太（桐蔭横浜大）、岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）、ＭＦ菅沢凱（国士舘大）、ＦＷ古谷柊介（東京国際大）、ンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）の、大学生８人が参加した。

今回の予選は２６年に開催されるＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の出場権を懸けた大会で、昨年のパリ五輪から再任し、２８年ロサンゼルス五輪を目指す大岩剛監督が率いる活動。日本はＢ組で９月３日にアフガニスタン、６日に開催国のミャンマー、９日にクウェートと対戦し、各組１位と２位のうち上位４チームが本大会へ出場する。

今回はロス五輪への強化を念頭に全員が２０歳以下の編成。９月２７日開幕のＵ―２０Ｗ杯の代表選出が見込まれる同年代の国内組の主軸は選外も、既にチームで主力を担い、国際Ａマッチ期間外で同Ｗ杯への参加が難しい４人の海外組（小杉啓太、保田堅心、塩貝健人、後藤啓介）に加え、８人の大学生、最年少の１８歳ＦＷ新川志音（鳥栖Ｕ―１８）らと臨む。