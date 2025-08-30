人気YouTuber・はじめしゃちょーが結婚発表「自分でも驚いております」

人気YouTuberのはじめしゃちょー（32歳）が8月30日、結婚を発表した。お相手は「一般の方」だという。



はじめしゃちょーはこの日、公式X（Twitter）で「この度、私、はじめしゃちょーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。お相手は、メディア出演や芸能活動などをしていない一般の方です」と結婚を発表。



そして「『よくこんな男と結婚してくれたなぁ…』と、自分でも驚いております」とつづり、「活動を始めてから今日まで、多くの方々に支えていただき、楽しく動画を作り続けることができました。ここまで歩んでこられたのは、応援してくださる皆さまのおかげだと心から感謝しております」と、ファンに感謝の言葉をつづった。



最後は「相手が一般の方であるため、プライバシーに配慮し詳細は控えさせていただきますが、温かく見守っていただけましたら幸いです。突然のご報告となりましたが、今後とも応援をよろしくお願いします！」と報告を結んでいる。