ホンダ最強の「タイプR」エンジン搭載！ “500馬力”の超パワフル「ターボ×VTEC」新型スポーツカー登場へ！ めちゃ“走り”が楽しそうなアリエル新型「アトム4RR」英国登場に期待大！

英国に存在する、比較的新しい自動車メーカーの「アリエル・モーター・カンパニー（以下、アリエル）」。

同社は2025年7月3日に、創立25周年を記念する特別モデルとして新型「アトム4RR」を開発する計画を発表しました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

500馬力！ ホンダ最強の「タイプR」エンジン搭載！

アリエルは、英国イングランドのサマセット州クルーカーンを本拠地として活動しており、起源は1991年に設立された「ソロクレスト」という自動車メーカーでした。

しかし設立から10年後の2001年に、現社名である「アリエル・モーター・カンパニー」へと社名変更。今ではこの2001年を“創立”として歴史を刻んでいます。

小規模を特徴とするアリエルは、社長のサイモン・サンダース氏を筆頭に、従業員はわずか7名。

年間の生産台数はわずか100台未満という小規模な営業ながら、大手メーカーには成しえない極めて個性的なクルマを開発しています。

そんなアリエルが今回発表した新型アトム4RRは、パワーユニットとして、ホンダ製の2リッター4気筒VTECターボエンジンに専用チューニングを実施したうえで搭載。

最高出力532馬力・最大トルク550Nmもの大パワーを発揮する、サーキット走行に特化したモデルです。

ベースとなるモデルは、アリエルが2023年に発売した「アトム4R」。

このモデルはチューニングされたホンダ製のタイプR用エンジンを搭載して、最高出力400馬力・最大トルク500Nmという高スペックを誇っていましたが、新型アトム4RRが完成すればアトム4Rのスペックを大きく上回ることになります。

新型アトム4RRは最大25台限定の完全受注生産となる予定で、詳しい技術仕様や価格については2025年後半にあらためて公表されるといいます。