タレント・ゆうちゃみが２９日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演。最近のマイブームについて語った。

ゆうちゃみは番組内で関心があることについて話を振られると、現在、平成時代に流行したものの再ブームが起こっていることから「平成にめっちゃ興味があります。プロフィル帳とかシール帳とか。シール帳は３冊くらい持ってます」と明かした。

司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が「いわゆるプリクラとかを貼る」と共感しようとすると「違います！」と、ゆうちゃみはバッサリ。有田と共演したとにかく明るい安村は困惑しながら「俺らの時のシール帳はプリクラを撮ってバンバン貼って交換する」と説明すると、ゆうちゃみは「え！？そうなんですか？」と世代間のギャップに驚きを隠せなかった。

さらに「プリクラを交換するんですか？」と聞くと「プリクラは貼るものだからね」と安村。「プリクラは保管するものじゃないんですか？」と聞かれると、有田は「プリ帳って言ってねお互いに交換して、貼って」と説明した。ゆうちゃみは戸惑いながらも「知らない人の顔が…。え！ウケる！」と困惑しながらも爆笑していた。