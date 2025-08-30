アイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、今年5月に卒業した貝賀琴莉。卒業ライブから約1カ月が経過（取材時）し、率直な感想は？

「卒業ライブは人生の中でいちばん楽しい瞬間でした！ 今まで印象的な出来事を聞かれたらデビューライブと答えていたんです。出番は短かったけど、実は当日の記憶がほとんどなくて（笑）。だからこそ印象には残っていました。でも、卒業ライブはちゃんと全部覚えているし、思い描いていたライブが実現できて本当に幸せでした」

もう一度アイドルをやりたいか尋ねると、迷いながらも「やらないですね」と答えた。

「間違いなくやってよかったし、人として成長もできたけど、『やりきった』という気持ちが強くて。またやりたい気持ちは正直ないですね」

充実した生活を送っているかと思いきや、意外な返答が。

「とにかく毎日暇です（笑）。アイドル時代はお休みがあると貴重で嬉しかったけど、今は忙しいのが恋しいですね。夏が苦手なので、家にこもってばかりで……。涼しくなったら色々頑張ります（笑）」

かいがことり

23歳 2002年1月12日生まれ 茨城県出身 T162 日本一かわいい高校1年生を決める「高一ミスコン2017」で準グランプリを受賞。2021年よりアイドルグループ「#よーよーよー」のメンバーとして活動し、今年の5月に同グループを卒業。特技のゴルフを生かし、共感・参加型ゴルフ番組「Go!Go!ゴルフ女子」（BS10）に出演中。そのほか最新情報は、公式X（@0112Kako）、公式Instagram（@0112kako）にて

写真・大藪達也

スタイリスト・工藤沙恵（ミタケイショウ）

ヘアメイク・加藤伶奈（JULLY）