「子供のころは、バーバリーやモンクレールばかり着てました」

白百合女子大学を卒業し、グラビアアイドルとして活動を始めた新田妃奈。幼いころから高級ブランドを身にまとい、なにひとつ不自由ない生活を過ごしていたお嬢様かと思いきや、実家の都合で高校入学後はコンビニやカフェ、ホテルの配膳のアルバイトを掛け持ちしていたという。

「人生、いろんなことがあって当たり前だと思うし、いつ、どこでどうなるかなんて誰にもわからないじゃないですか。私は、高校生でどん底を経験しているからこそ、あとは這い上がっていくだけだと覚悟を決めたので、この業界で勝負したいです！」

雑誌のお渡し会は完売になるなど、勢いが止まらない。

「まだ私のことを知らない人もたくさんいるので、着実に知名度を上げるということを目標に日々頑張っています。イベントでファンの方々に直接会ってお話しすることで、皆さんがどこに注目しているのかリアルな声が聞けるじゃないですか。これからの成長に期待してください」

にったひな

25歳 1999年11月13日生まれ 東京都出身 T160・B93（H）W58H88 白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て今年4月、本誌にてグラビアデビュー。1st DVD『ひな祭り』（竹書房）は現在発売中。そのほか最新情報は、公式X（@hinanitta1113）、Instagram（@hinanitta.official）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットとスペシャル動画を公開中！

写真・塚田亮平

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・佐藤 淳