プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が30日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。スケーター仲間とはしゃぎすぎたことが原因で、アイスショーを本番直前に棄権したことがあると告白した。

村上は仲のいいスケーターとして織田信成氏の名前を挙げ「一緒にいるとはしゃぎすぎて自分を忘れてしまう」と説明。仲のよさをうかがわせた。

そんな仲良しの二人だが、アイスショー出演時にハプニングに見舞われた。アイスショーに出演する全スケーターによるオープニングパフォーマンスを終えた後、村上は自分の出番まで待機。「私は（個人の）出番が後半だったので、もう1回ウオーミングアップを陸でしなおすんですけど、その時に織田くんとふざけながらやっていたら、足首を思いっきり捻挫しちゃって」と告白した。

その後、スタッフに泣きながら「ウオーミングアップ中に足首を捻挫しちゃいました…」と訴え、本番直前に欠場が決まったという。これには番組MCの浜田雅功も「遊んでたんでしょ？」とツッコミを入れていた。