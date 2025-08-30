知り合ってすぐ「家に行きたい」ママ友の要求に困惑…どう断る？【ママリ】
この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。子どもが園や学校に入ると、そこで出会った保護者と話す機会も増えるのではないでしょうか。保護者としての情報交換ができるのは大きなメリットですが、子どもというつながりだけで関わる人たちとうまくいかないこともあります。保護者同士の距離感の詰め方はなかなか難しいようで…。
主人公のナナちゃんママは、もともと集団での交流が苦手なタイプです。しかし子どもが園に入り、少しずつ周囲の保護者と関わることも増えてきました。とはいえ、ナナちゃんママは幼稚園の送り迎えは子どもと2人で過ごすタイプでした。そんなある日、ナナちゃんママにジロウくんママが声をかけてきたのですが…？
子どもを介して知り合った保護者とは、あくまでも「子どもを介したお付き合い」にとどめたいナナちゃんママに対して、ジロウくんママはぐいぐい距離を詰めてくるのでナナちゃんママは少し戸惑っていました。
知り合って間もないのに…ママ友の「家に行きたい」に戸惑う私
主人公のナナちゃんママは、もともと集団での交流が苦手なタイプです。しかし子どもが園に入り、少しずつ周囲の保護者と関わることも増えてきました。とはいえ、ナナちゃんママは幼稚園の送り迎えは子どもと2人で過ごすタイプでした。
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
©abekawa.zunda
子どもを介して知り合った保護者とは、あくまでも「子どもを介したお付き合い」にとどめたいナナちゃんママに対して、ジロウくんママはぐいぐい距離を詰めてくるのでナナちゃんママは少し戸惑っていました。
これが会社で大人同士の出会いだったなら、自分の都合だけで誘いを断ることもできますが、園で保護者同士の出会いとなるとつい「自分が断って子どもがイヤな思いをしたら…」という考えも頭をよぎるかもしれません。
ナナちゃんママのように、「波長が合わない人は家に入れたくない」「家に人が来るのは苦手」という人は、やんわりと断れるスキルを身に着けられるといいですよね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）