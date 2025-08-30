【放置！？子守り押し付け友】初めてのお店、初めて会う子ども「心配になる」＜第4話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第4話 久しぶりの対面
【編集部コメント】
指定された場所は、都心にある居酒屋さん。居酒屋といってもファミリーで楽しめるようなお店でなく、どちらかというと大人だけでしっとりと飲むような落ち着いた雰囲気のお店でした。「こんなお店に子連れで……？」と不安になるミキさんでしたが、完全個室ということと、ミキさんの子が大人しくしていられるタイプだということもあり、「まぁ大丈夫かな」と判断したようです。そしてエリナさんが現れ、久々の対面。エリナさんの子ども・サラちゃんに会うのは初めてでしたが……挨拶をしてくれず、ちょっと人見知りな様子です。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
