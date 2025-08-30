布団の片付けをするママの横で、いつのまにか押入れに侵入していた三つ子ちゃんの動画がTikTokで話題です。ママに見つかったときの愛らしい表情に「なんて可愛い集まり」「三つ子ちゃんの秘密基地かな？」「私もそこに入りたい♡」と反響が寄せられました。



【動画】こっそり押入れの中へ…三つ子ちゃんの大冒険

動画に出てくるのは、生後10カ月の三つ子ちゃん。長女ナナちゃん、長男シンペイ君、次女アイちゃんです。ママが布団の片付けをしていると、いつのまにか押入れの隙間に入り込んでいたそう。狭い空間の中でひしめき合いながら、座ったりハイハイしたりして押入れを探検する三つ子ちゃん。



するとママの視線に気づいたのか、シンペイ君が振り返って気まずそうな表情でママを見つめます。「何してるの〜？」と優しく声かけをするママに、ナナちゃんも「あっ」とママを振り返ります。



チラチラとママを気にしながらも、押入れの探検を続ける3人。『チャックの調査です』『クッションの素材調査』とママがつけたテロップがクスッと笑いを誘います。アイちゃんは、ママを見つけて「ニコッ」と笑顔に。



存分に押入れの探検を楽しんだ三つ子ちゃんに、ママは「お疲れ様でした（笑）」とテロップを添えました。



もうすぐ1歳を迎える三つ子ちゃん、すでに性格差もあるとのこと。投稿したママ（@ry_0926_mom）に話を聞きました。



ーー動画のような3人でのイタズラは日常でも多いですか？



「おしり拭きやティッシュを出したり、コンセントを抜いたり、資料を破ったり、出所のわからないタオルで遊んでいたり…！つかまり立ちができるようになったので、棚に置いてあるおもちゃを自分たちで落として遊んでいます（笑）目が離せません……！」



ーーママさんからみた3人の性格は？



「長女（ナナ）は、元気で活発でおすわりもハイハイもつかまり立ちも1番にできました！歯が生えるのは1番遅かったです（笑）お外に行くと、大人しくなる良い意味で内弁慶な性格です。



長男（シンペイ）は、お調子者で甘えん坊で、ザ・”男の子”赤ちゃんです！私たちの話をしっかり目を見ながら聞いてくれます。寝る時や集中しているときに親指を吸っているのが可愛いです♡女の人が好きで、慣れるとベタベタしています（笑）



次女（アイ）は、おっとりでニコニコの笑顔が可愛いです。我が強く、おもちゃを取られるとすごく怒ります（笑）最近は、イルカとカワウソのお人形をギューして可愛がっています！私の中で、次女に1番”赤ちゃん味”を感じています♡」



ーー三つ子ちゃんの育児はいかがですか？



「大変なことは、離乳食の時に3人ともすぐに食べたくてぐずり出すこと、小さいプールで3人いっぺんに入る入浴時、滑って溺れないか毎回ヒヤヒヤすること、泣いたときに『抱っこ』の要求を3人同時にされると対応しきれないことくらいです！



今は、夫が育休を取って一緒に育児をしているので手が足りていますが、これからワンオペ育児になったときに、大変だなぁと思うことが増えるかと思います。



でも、本当に愛おしくて、毎日何回”大好き♡”って言っているかわかりません（笑）！」



TikTok（@ry_0926_mom）では、ナナちゃん、シンペイ君、アイちゃんの3人揃って仲良く過ごす日常や、愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）