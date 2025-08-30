¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×Éã¤ÏÂçÊªÇÐÍ¥¡¢Êì¤ÏÍÌ¾²Î¼ê¡Ä30ºÐ½÷Í¥¤ÎàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡Ö°ìÈ¯¤Ç¹û¤ì¤¿¡×
ÎÏ¶¯¤¯¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëô¥¡¹¤·¤¤»Ñ
¡¡Éã¤ÏÂçÊªÇÐÍ¥¡¢Êì¤ÏÍÌ¾²Î¼ê¡Ä¡£ÃøÌ¾¤ÊÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Ä30ºÐ½÷Í¥¤Îô¥¡¹¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥À¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥Ê¥À¥°¡¼¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏSUMIRE¡£¡Ö¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤ÎSUMIRE¤¬Å»¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥À¡¼¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Î¡¼¥°¡¼¥¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ä±ó¤¯¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡ª¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¡£°ìÈ¯¤Ç¹û¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SUMIRE¤Ï1995Ç¯7·î¡¢ÀõÌîÃé¿®(51)¤ÈChara(57)¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Î¾¿Æ¤Ï09Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏChara¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¡¢Chara¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¡£14Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·18Ç¯¤Ë½÷Í¥³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏABEMA¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡×¤Ç¤â¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£ÀõÌî¤Ï22Ç¯¤Ë½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß(33)¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£